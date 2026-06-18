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Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA: edilul, anchetat în 4 dosare. Ce acuzații i se aduc - SURSE
Ciprian Ciucu
Publicat18 iun. 2026, 11:42
SursăRealitatea PLUS
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, Ciucu are 4 dosare, printre care și deturnare de fonduri din campanie și ar putea să fie pus sub acuzare.
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