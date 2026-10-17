Bărbat reținut în Alba pentru furt calificat: a sustras 11.000 de euro dintr-o locuință din Sebeș

Publicat 17 oct. 2026, 11:55 Sursă Ziarul Unirea

Polițiștii din Sebeș au reținut un bărbat de 37 de ani, din Daia Română, cercetat pentru furt calificat. Acesta ar fi sustras 11.000 de euro dintr-o locuință și a fost depistat în Alba Iulia cu 4.800 de euro și peste 15.000 de lei.

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