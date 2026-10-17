Bărbat reținut în Alba pentru furt calificat: a sustras 11.000 de euro dintr-o locuință din Sebeș

Polițiștii din Sebeș au reținut un bărbat de 37 de ani, din Daia Română, cercetat pentru furt calificat. Acesta ar fi sustras 11.000 de euro dintr-o locuință și a fost depistat în Alba Iulia cu 4.800 de euro și peste 15.000 de lei.
Un bărbat de 37 de ani, din localitatea Daia Română, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sebeș, în urma unor cercetări pentru furt calificat. Măsura a fost luată la data de 16 octombrie 2026.
Potrivit IPJ Alba, suspectul ar fi pătruns în jurul orei 09:00 în locuința unui bărbat din municipiul Sebeș, folosind o cheie mincinoasă. Din incinta imobilului a sustras suma de 11.000 de euro.
Bărbatul a fost identificat ulterior pe raza municipiului Alba Iulia, în urma activităților desfășurate de polițiștii de investigații criminale din Sebeș, sprijiniți de colegii din ordine publică din Sebeș și Alba Iulia.
La momentul depistării, acesta avea asupra sa 4.800 de euro și 15.023 de lei. Cercetările în acest caz sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.