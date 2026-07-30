Advertising
Actualitate· 1 min citire
Bărbat reținut după ce a ademenit o fetiță de 9 ani cu 20 de lei și ar fi agresat-o sexual: scene dramatice la Cugir
Reținere/ Profimedia
Publicat30 iul. 2026, 13:46
SursăRealitatea.Net
Un bărbat de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a ademenit o copilă de 9 ani într-un autoturism parcat lângă o școală din Cugir și că ar fi agresat-o sexual.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:24Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda
- 13:48ANP dezvăluie cronologia atacului informatic. Modul în care hackerii au pătruns în rețea rămâne necunoscut
- 13:06Ana Maria Păcuraru explică sondajul privind cheltuielile de înarmare: Românii cer transparență în achiziții și un echilibru între partenerii externi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News