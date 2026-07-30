Actualitate· 1 min citire

Bărbat reținut după ce a ademenit o fetiță de 9 ani cu 20 de lei și ar fi agresat-o sexual: scene dramatice la Cugir

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat30 iul. 2026, 13:46
SursăRealitatea.Net

Un bărbat de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a ademenit o copilă de 9 ani într-un autoturism parcat lângă o școală din Cugir și că ar fi agresat-o sexual.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba informează, joi, că procurorul de caz a dispus, cu o zi în urmă, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, pentru agresiune sexuală.

Potrivit anchetatorilor, din cercetări a reieşit că, în 25 iulie, în intervalul orar 19.00-22.00, bărbatul ar fi abordat-o pe o minoră în vârstă de 9 ani, care se juca împreună cu alţi copii în zona unei şcoli din oraşul Cugir, judeţul Alba, i-ar fi oferit 20 lei pentru a o convinge să urce în maşina sa, parcată în apropierea gardului ce delimita curtea şcolii de stradă.

Anchetatorii arată că bărbatul ar fi manifestat "un comportament deviant de natură sexuală", în pofida opoziţiei copilei.

La data de 28 iulie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Cugir au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru agresiune sexuală.


Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barbat retinutagresiune sexualaminorascoala cugir

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe