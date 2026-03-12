Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află,tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, joi, este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar și rutier în regiunile Bruxelles Capitală, Flandra și Valonia.
MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale aeroporturilor şi companiilor de transport belgiene: https://www.brusselsairport.be/en/passengers, https://www.brussels-charleroi-airport.com/en, https://www.belgiantrain.be/fr, https://www.stib-mivb.be/, https://www.delijn.be/en/, https://www.letec.be.
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.
