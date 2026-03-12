A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Iulian Vrabete a murit la vârsta de 70 de ani
Iulian Vrabete, basist și membru important al trupei Holograf, a murit la vârsta de 70 de ani. Vestea dispariției sale a provocat reacții de tristețe în rândul fanilor și al muzicienilor din România.
Apropiați și membri ai familiei muzicianului au făcut joi tristul anunț pe rețele de socializare.
Iulian Vrabete a fost cunoscut ca basist al trupei Holograf, una dintre cele mai populare formații rock din România. De-a lungul anilor, el a participat la numeroase concerte, turnee și înregistrări care au marcat istoria trupei.
Holograf s-a impus încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante trupe rock din țară, cu hituri care au rămas în repertoriul muzicii românești și au adunat generații de fani.
Pe parcursul carierei sale, Iulian Vrabete a colaborat cu numeroși artiști și a participat la proiecte muzicale importante, fiind apreciat pentru stilul său de interpretare și pentru contribuția la dezvoltarea scenei rock din România. Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală românească și pentru publicul care a crescut cu muzica trupei Holograf.
Citește și:
- 22:31 - Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2026. Salariul minim brut se majorează la 4.325 lei de la 1 iulie
- 21:17 - Iranul amenință cu o criză energetică în regiune după avertismentele lui Trump privind infrastructura electrică
- 20:28 - Rezultate LOTO joi, 12 martie 2026. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc
- 19:34 - Zelenski își pierde răbdarea: negocierile de pace stagnează, iar tensiunile cu aliații cresc
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News