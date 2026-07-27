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Ana Maria Păcuraru revine în forță la televiziunea poporului! O nouă emisiune, o nouă perspectivă: MIZA ZILEI

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat27 iul. 2026, 09:55
Actualizat27 iul. 2026, 09:59

În platoul Realitatea PLUS vine un invitat de foc: Dan Dungaciu.

Ce plan are AUR pentru a scoate din joc guvernul Bolojan? Cât de reală e ruptura din societatea românească — și cine profită de ea? Cine ar putea fi noul premier al României? Când ar putea fi suspendat Nicușor Dan și ce mutări a pregătit opoziția? Sunt alegerile anticipate calea de ieșire din criza politică care ține țara pe loc de luni întregi? Întrebări incomode. Răspunsuri fără menajamente.

Ana Maria PĂcuraru, față în față cu unul dintre liderii Opozitiei. MIZA ZILEI, de la 20 si 55 de minute!

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