Alertă cu dronă în apropiere de Sulina: RO-Alert în Tulcea

Alertă aeriană în Tulcea după detectarea unei ținte lângă Sulina. Populația a primit RO-Alert, iar avioane militare au monitorizat situația.
O alertă aeriană a fost instituită în județul Tulcea după detectarea unei ținte aeriene în apropiere de Sulina, în zona Mării Negre. Locuitorii din nordul și estul județului au primit un mesaj RO-Alert, iar aeronave militare au fost mobilizate pentru supravegherea situației.
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Autoritățile au activat măsurile de alertare
Sistemele de supraveghere radar au identificat o țintă aeriană în zona Mării Negre, în apropierea Insulei Șerpilor și a orașului Sulina. În urma detectării acesteia, autoritățile au activat procedurile de avertizare a populației din zonele vizate ale județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a avut rolul de a informa locuitorii despre situația aeriană și despre măsurile de precauție recomandate. Astfel de avertizări sunt transmise preventiv atunci când există riscuri asociate activităților militare din apropierea granițelor României.
Avioane militare, mobilizate pentru monitorizarea țintei aeriene
Pentru supravegherea situației din zona Mării Negre, au fost mobilizate aeronave militare, inclusiv avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române și aeronave F-18 spaniole, potrivit informațiilor care trebuie corelate cu comunicările oficiale referitoare la incident.
Misiunile de monitorizare au ca obiectiv urmărirea evoluției țintelor aeriene și evaluarea eventualelor riscuri pentru spațiul aerian național.
RO-Alert în județul Tulcea, pe fondul tensiunilor din Marea Neagră
Avertizările transmise populației din nordul și estul județului Tulcea vin în contextul incidentelor repetate cu drone în apropierea frontierei dintre România și Ucraina.
Atacurile desfășurate în regiunea Mării Negre și în apropierea infrastructurii ucrainene au determinat autoritățile române să mențină o supraveghere atentă a spațiului aerian și să activeze, atunci când situația o impune, procedurile de protecție civilă.
Locuitorii din zonele avertizate sunt sfătuiți să respecte indicațiile primite prin RO-Alert și recomandările autorităților.
Important: informațiile privind tipul exact al țintei aeriene, traseul acesteia și eventuala pătrundere în spațiul aerian românesc trebuie confirmate prin comunicatele Ministerului Apărării Naționale. Detectarea unei ținte în apropierea frontierei nu înseamnă automat că aceasta a int