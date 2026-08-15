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Accidente în lanț pe șoselele României. Patru oameni și-au pierdut viața

Scris deIulian Budusan
Publicat15 aug. 2026, 06:38
Actualizat15 aug. 2026, 06:40
SursăRealitatea.Net

Accidente în lanț pe șoselele României. Un carnagiu a avut loc în Mureș, în urma căruia trei oameni și-au pierdut viața, printre care și un minor. În paralel, a avut loc un impact devastator pe Autostrada A0, lângă București. O mașină a fost prinsă între două TIR-uri, iar șoferul a murit pe loc.

Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Martorii accidentului de pe autostrada din apropierea Bucureștiului au sunat la 112, iar pompierii, medicii și polițiștii au fost mobilizați de urgență. Din păcate, pentru șoferul autoturismului nu s-a mai putut face nimic. Bărbatul a fost scos fără viață dintre fiarele contorsionate.

Pasagerul autoturismului a fost transportat cu elicopterul la spital. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Un alt accident rutier grav a avut loc între localităţile Saschiz şi Mihai Viteazu, din județul Mureş. În urma acestuia, 3 persoane și-au pierdut viața, printre care și un minor. În accident au fost implicate un autocamion militar și trei autoturisme. La locul tragediei au fost mobilizați pompierii militari. Potrivit salvatorilor, intervenția este încă în dinamică.

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