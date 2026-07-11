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Actualitate· 1 min citire
Accident violent în Alba: Biciclist în stare critică după ce a fost lovit de mașina unui tânăr de 19 ani VIDEO
Foto/Arhivă
Publicat11 iul. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în județul Alba, unde un biciclist în vârstă de 25 de ani a fost spulberat de un autoturism condus de un tânăr de 19 ani. În urma impactului extrem de violent, victima a intrat imediat în stop-cardiorespirator.
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