Accident incredibil în Alba! Doi pensionari pe tricicluri electrice s-au ciocnit și au ajuns la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 14:07

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc în orașul Teiuș, județul Alba, unde doi pensionari care se deplasau cu tricicluri electrice au fost răniți și au ajuns la spital în urma unei coliziuni produse în trafic.

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