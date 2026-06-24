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Accident incredibil în Alba! Doi pensionari pe tricicluri electrice s-au ciocnit și au ajuns la spital

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 14:07

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc în orașul Teiuș, județul Alba, unde doi pensionari care se deplasau cu tricicluri electrice au fost răniți și au ajuns la spital în urma unei coliziuni produse în trafic.

Cei doi bărbați, în vârstă de 77 și 80 de ani, au fost implicați într-o serie de manevre care au dus la impactul dintre vehicule. În urma coliziunii, unul dintre ei a fost aruncat pe carosabil, iar celălalt a ajuns într-un șanț de la marginea drumului.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Din imagini reiese că bărbatul de 77 de ani a încercat să depășească un alt localnic care circula, de asemenea, cu un triciclu electric.

Manevra ar fi fost efectuată în apropierea unei treceri pentru pietoni. La scurt timp după traversare, celălalt conducător, în vârstă de 80 de ani, ar fi încercat să vireze la stânga fără să se asigure corespunzător. Cum cel aflat în depășire și-a continuat deplasarea, cele două vehicule s-au lovit.

În urma impactului, unul dintre bărbați a căzut pe asfalt, iar celălalt a pierdut controlul triciclului și a fost proiectat în afara părții carosabile.

Ambele victime au fost transportate la spital cu diverse leziuni. Medicii au precizat că starea lor este stabilă și că se află în afara oricărui pericol.

Polițiștii au efectuat verificări la fața locului, iar testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative în cazul ambilor conducători.

Conform legislației în vigoare, triciclurile electrice pot fi utilizate fără permis de conducere și nu necesită înmatriculare, însă utilizatorii trebuie să respecte regulile de circulație. De asemenea, autoritățile recomandă purtarea căștii de protecție pentru reducerea riscului de accidentare.

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