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Actualitate· 2 min citire
Accident incredibil în Alba! Doi pensionari pe tricicluri electrice s-au ciocnit și au ajuns la spital
Poliție
Un accident mai puțin obișnuit a avut loc în orașul Teiuș, județul Alba, unde doi pensionari care se deplasau cu tricicluri electrice au fost răniți și au ajuns la spital în urma unei coliziuni produse în trafic.
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