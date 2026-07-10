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Vremea se schimbă radical după furtuni. Meteorologii anunță temperaturi de până la 34 de grade

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat10 iul. 2026, 08:18
Actualizat10 iul. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS

Vreme frumoasă după ce furtunile au măturat țara. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie după ploile torențiale.

„Așa cum, deocamdată, în ultimele zile am văzut că temperaturile au cam scăzut și ieri au fost sub norme, dar și în această dimineață putem spune că avem o dimineață răcoroasă, chiar dacă suntem... ne îndreptăm spre mijlocul verii, pentru că în multe zone din țară temperaturile au scăzut sub 15 grade, chiar până la 6 grade prin depresiuni, prin nordul extrem al Olteniei, doar 11 grade în nordul Capitalei.

Însă, vremea se încălzește ușor spre finalul acestei săptămâni. Astăzi, într-adevăr, cresc ușor temperaturile, dar încă rămân sub normalul perioadei. Așteptăm maxime de la 19 grade în nordul Moldovei până la 30-31 de grade în sudul Olteniei.

Iar mâine, într-adevăr, vremea redevine călduroasă în partea de vest și de sud a țării, adică temperaturi peste 30 de grade, până la 33-34 de grade în zona Banatului și în Oltenia.

Astăzi și mâine vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, în principal prin Maramureș, Transilvania, Carpații Orientali și Moldova, mai puțin în restul teritoriului, dar oricum mult diminuată față de zilele anterioare. Adică doar izolat mai așteptăm și cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat și poate, accidental, și un vânt de 40-50 de kilometri la oră care să producă vijelie”, a declarat într-o intervenție telefonică pentru Realitatea PLUS meteorologul ANM Mihai Timu.

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