Summitul NATO de la Ankara. Trump ajunge în Turcia cu presiuni majore pentru „NATO 3.0”. Ce agendă are Nicușor Dan - LIVE

Liderii NATO au început să sosească la Ankara, unde are loc summitul considerat decisiv pentru viitorul Alianței. Evenimentul se desfășoară la complexul prezidențial Beştepe, sub cele mai stricte măsuri de securitate impuse în capitala Turciei.
Donald Trump sosește în Turcia într-un moment tensionat, marcat de ultimatumul său către statele europene: creșterea bugetelor de apărare la 5% din PIB. Liderul de la Casa Albă are programate discuții bilaterale cu Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenski și liderul sirian Ahmad al‑Sharaa.
Summitul are loc pe fondul unor provocări majore pentru NATO, de la viitorul securității europene și reducerea efectivelor militare, până la tensiunile tot mai mari generate de conflictul din Iran.
Secretarul General Mark Rutte încearcă să transmită un mesaj de unitate în fața acestor presiuni.
Telespectatorii pot urmări în direct sosirile oficiale, ceremoniile și întâlnirile bilaterale, într-un moment în care Ankara devine centrul deciziilor strategice pentru Alianță. Atmosfera rămâne încărcată, iar mizele summitului sunt considerate cruciale pentru direcția NATO în anii următori.
Nicușor Dan și partenera sa de viață sunt prezenți la reuniune
Programul zilei: Ora 10:00 – Participarea Președintelui României, Nicușor Dan, la Summitul NATO, la Complexul Prezidențial Beștepe. Ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Fotografia de familie. Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. Ora 10:30 – Participarea Primei Doamne, Mirabela Grădinaru, la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.
Agenda de marți a Summitului NATO
Ora 10:00 – Anunț al NATO, aliaților și industriei de Apărare
Ora 12:45 – Speech al secretarului seneral NATO, Mark Rutte, la Forumul Industriei de Apărare, alături de vicepreședintele și ministrul Apărării din Turcia
Ora 14:00 – Declarații Rutte și Zelenski
Ora 17:30 – Recepție pentru miniștrii Apărării
Ora 18:30 – Recepție pentru șefii de stat și de guvern
Ora 19:45 – Cină de lucru la nivel de miniștri de Externe
Ora 20:15 – Cină de lucru la nivel de miniștri ai Apărării