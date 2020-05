Cu Tristețe afirm ca ceea ce va rămâne in istoria complicata a vremurilor pe care le trăim este ca in plină pandemie, când societatea este răvășită, oamenii se supun disciplinați restructiilor, medicii își risca viețile intr-un război cu virusul chinezesc, economia intra in recesiune, un grup de trădători de neam și țara acționează silențios la destabilizarea României…așa ceva nu poate fi nici uitat, dar nici iertat!

Fierbe sângele in mine văzând cum suntem înjunghiați pe la spate cu largul concurs al lui Kurtos Ciolacu, care a făcut blat cu extremiștii maghiari, omorând orice dezbatere publica, pe șest, in plină pandemie, sperând ca opinia publica, prinsă in vâltoarea pandemiei nu va reacționa la timp…pe unguri ii pot înțelege, sunt pragmatici, știu ce vor și fac tot ce le sta in putința pentru a-și atinge scopurile, dar nu ma împac deloc cu ideea trădării unor politicieni neaoși!

Cine să mai creadă în Parlamentul României, în orice ar fi pe masa de lucru a acestor nevolnici ticăloși? România pare o țară neguvernabilă, iar primejdia cea mare nu vine de la Coronavirus ci de la microbul trădării de neam și țara.

