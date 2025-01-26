Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu V
volodomir zelenski
Tag: volodomir zelenski
Toate etichetele
Articole cu eticheta "volodomir zelenski"
26 sept. 2025, 19:05
Actualitate
UCRAINA ACUZĂ UNGARIA DE SPIONAJ CU DRONE ÎN SPAȚIUL SĂU AERIAN
7 aug. 2025, 17:54
Actualitate
PUTIN NU VREA SĂ SE ÎNTÂLNEASCĂ CU ZELENSKI. CE SUMMIT PREGĂTEȘTE CU DONALD TRUMP ÎN EMIRATELE ARABE UNITE
14 iul. 2025, 17:46
Actualitate
ZELENSKI ÎI MULȚUMEȘTE LUI TRUMP PENTRU SPRIJINUL PROMIS UCRAINEI. DISCUTĂ CU ENVOY-UL CASEI ALBE DESPRE ARME ȘI SANCȚIUNI
24 apr. 2025, 23:07
Politica
ZELENSKI: RUSIA A FOLOSIT O RACHETĂ “FABRICATĂ ÎN COREEA DE NORD” ÎN ATACURILE ASUPRA KIEVULUI
15 apr. 2025, 18:35
Politica
DONALD TRUMP, ATAC DUR LA ADRESA LUI VOLODIMIR ZELENSKI: „NU ÎNCEPI RĂZBOIUL CU CINEVA DE 20 DE ORI MAI MARE CA TINE”
25 mar. 2025, 17:59
Politica
CASA ALBĂ: KIEV ȘI MOSCOVA AU ÎNCHEIAT ACORDURI PENTRU SECURITATEA MARITIMĂ ȘI STOPAREA ATACURILOR ENERGETICE
4 mar. 2025, 20:22
Actualitate
ZELENSKI: „SUNT GATA SĂ LUCREZ CU TRUMP PENTRU UN ACORD DE PACE DURABIL”
3 mar. 2025, 20:10
Politica
TRUMP, MESAJ TRANȘANT PENTRU ZELENSKI DUPĂ SUMMITUL DE LA LONDRA: „AMERICA NU VA MAI SUPORTA MULT TIMP”
3 mar. 2025, 19:47
Actualitate
ZELENSKI, GATA SĂ SEMNEZE ACORDUL CU SUA PRIVIND RESURSELE UCRAINEI, DAR IMPUNE CONDIȚII CLARE
28 feb. 2025, 20:51
Politica
TENSIUNI LA CASA ALBĂ: TRUMP ȘI ZELENSKI S-AU CERTAT ÎN BIROUL OVAL, CONFERINȚA DE PRESĂ A FOST ANULATĂ
28 feb. 2025, 20:45
Actualitate
TRUMP CĂTRE ZELENSKI: „ÎNCHEIAȚI UN ACORD CU RUSIA, ALTMINTERI VĂ ABANDONĂM”
14 feb. 2025, 19:30
Actualitate
ZELENSKI: „MĂ VOI ÎNTÂLNI CU PUTIN DOAR DUPĂ CE NEGOCIEZ UN PLAN CU TRUMP”
26 ian. 2025, 17:24
Politica
ZELENSKI: „AJUTORUL MILITAR AMERICAN PENTRU UCRAINA NU A FOST OPRIT, ÎN CIUDA INCERTITUDINILOR POLITICE DIN SUA”