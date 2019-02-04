Caută articole
23 sept. 2019, 13:04
Actualitate
Șoferi prinși cu telefonul la volan sau fără centură
2 sept. 2019, 13:56
Actualitate
Șoferi cercetați pentru conducere sub influența alcoolului sau fără permis
2 sept. 2019, 13:37
Actualitate
Doi tineri din Blaj au fost depistați la timp
6 aug. 2019, 11:11
Actualitate
Încă 3 „rechini” depistați de polițiști
17 mai 2019, 09:58
Actualitate
Doi bărbați din Alba, urmăriți internațional, au fost reținuți
13 mai 2019, 14:32
Actualitate
8 șoferi care au consumat alcool au fost depistați de polițiștii din Alba
4 feb. 2019, 12:57
Actualitate
7 șoferi din județ s-au ales cu dosare penale