Articole cu eticheta "cubi"
31 oct. 2019, 11:30
Actualitate
Polițiștii din Alba au confiscat 34 de mc de material lemnos
4 oct. 2019, 13:05
Actualitate
Poliţiştii au confiscat 550,21 mc de material lemnos
20 sept. 2019, 11:09
Actualitate
Poliţiştii au confiscat aproape 300 de mc de material lemnos
23 aug. 2019, 12:02
Actualitate
Polițiștii din Alba au confiscat 12,8 mc de material lemnos
31 iul. 2019, 12:57
Actualitate
Scutul pădurii: Control la o societate din Gârda de Sus
12 iul. 2019, 10:56
Actualitate
Acțiune de amploare a polițiștilor în domeniul silvic
14 iun. 2019, 12:53
Actualitate
Scutul Pădurii: 78 de controale efectuate în doar două zile
11 iun. 2019, 13:10
Actualitate
Transport ilegal de material lemnos, depistat la Câmpeni
24 mai 2019, 12:08
Actualitate
63 mc de lemn fără acte confiscați de la o firmă din Sebeş
9 mai 2019, 11:19
Actualitate
12 mc de material lemnos confiscați de polițiștii din Galda de Jos
24 apr. 2019, 10:58
Actualitate
15 mc de lemne confiscate de polițiștii din Sebeș
17 apr. 2019, 12:42
Actualitate
Lemn confiscat de polițiștii din Arieșeni
15 apr. 2019, 14:37
Actualitate
Acţiune cu efective mărite pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice
8 mar. 2019, 14:53
Actualitate
Poliţiştii din Ighiu au confiscat 14 mc de material lemnos
29 nov. 2018, 14:13
Actualitate
234 mc de lemn confiscați de poliţiştii din Lupşa