Tag: conducator
Toate etichetele
Articole cu eticheta "conducator"
6 mai 2019, 13:52
Actualitate
Femeie rănită în urma unei accident produs în Horea
29 mar. 2019, 11:07
Actualitate
Accident în Alba Iulia. Taximetru staționat lovit de un șofer băut
4 feb. 2019, 12:57
Actualitate
7 șoferi din județ s-au ales cu dosare penale
11 ian. 2019, 13:13
Actualitate
Un șofer băut a intrat într-un cap de pod
9 ian. 2019, 12:13
Actualitate
Bărbat din Sohodol, depistat în stare de ebrietate de polițiști