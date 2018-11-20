Caută articole
1 nov. 2019, 12:22
Actualitate
Coliziune între două autoturisme în Bistra
1 nov. 2019, 10:51
Actualitate
Un tânăr din Teiuș a intrat în coliziune cu gardul unui imobil
16 oct. 2019, 17:22
Actualitate
Minoră rănită într-un accident petrecut în Jidvei
3 oct. 2019, 13:17
Actualitate
Biciclist accidentat în centrul municipiului Alba Iulia
27 sept. 2019, 11:49
Actualitate
Coliziune între un moped și un autoturism în Vințu de Jos
26 sept. 2019, 13:21
Actualitate
Coliziune între o mașină și un microbuz pe DJ 107
9 sept. 2019, 14:28
Actualitate
Un tânăr a intrat în coliziune cu un zid
11 iul. 2019, 13:47
Actualitate
Coliziune între o mașină și o motocicletă în Sebeș
4 iul. 2019, 13:03
Actualitate
Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs pe DJ 107 H
15 mai 2019, 13:48
Actualitate
Coliziune între două autoutilitare la Aiud
20 nov. 2018, 12:53
Actualitate
Accident rutier în afara localităţii Vinţu de Jos