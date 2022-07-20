Caută articole
Articole cu eticheta "cod portocaliu canicula"
24 iul. 2025, 10:26
Actualitate
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: COD PORTOCALIU ȘI GALBEN DE CANICULĂ
27 iun. 2025, 14:37
Actualitate
ROMÂNIA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ DIN CAUZA CONSUMULUI RIDICAT: CONSUMUL, RAȚIONALIZAT ÎN MAI MULTE JUDEȚE
25 iun. 2025, 10:26
Actualitate
COD PORTOCALIU DE CANICULĂ EMIS DE ANM: TEMPERATURI DE PÂNĂ LA 40 DE GRADE ÎN MAI MULTE JUDEȚE ȘI ÎN BUCUREȘTI
9 iul. 2024, 10:50
Actualitate
AVERTIZARE METEO: COD PORTOCALIU DE CANICULĂ
18 iun. 2024, 10:43
Actualitate
Cod PORTOCALIU de CANICULĂ: maximele sar la 37 de grade!
8 iun. 2024, 10:40
Actualitate
Cod PORTOCALIU de CANICULĂ: maximele sar la 37 de grade! Cod GALBEN de instabilitate atmosferică accentuată: zonele lovite de furtuni electrice - HARTA
28 aug. 2023, 09:25
Actualitate
Vremea 28 august. Valul de caniculă continuă în toată țara
27 aug. 2023, 08:17
Actualitate
Alertă meteo în România. Cod portocaliu de caniculă
22 aug. 2023, 10:19
Actualitate
Codul portocaliu de caniculă a fost prelungit
16 iul. 2023, 10:20
Actualitate
Avertizare ANM: Cod portocaliu de caniculă
27 iul. 2022, 09:30
Actualitate
Cod portocaliu de caniculă. Temperaturi de 40 de grade Celsius
20 iul. 2022, 11:17
Actualitate
Temperaturi de foc, zilele următoare: COD GALBEN și PORTOCALIU în mai multe județe