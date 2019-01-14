Caută articole
11 mar. 2025, 10:28
Actualitate
COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC
10 iun. 2023, 10:25
Actualitate
Informare meteo de vreme rea: Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de furtuni în mai multe zone din țară. HARTA
24 mai 2023, 11:07
Actualitate
COD GALBEN de instabilitate atmosferică! 14 județe sunt vizate
16 mai 2023, 09:58
Actualitate
Deputații au votat! Codul Rutier se modifică radical. Apare o nouă obligație pentru șoferi
24 apr. 2023, 10:40
Actualitate
Schimbări radicale ale vremii - ANM a emis o informare meteo de vreme severă
3 apr. 2023, 11:01
Actualitate
Alertă meteo de fenomene extreme: cod portocaliu de ninsori și vânt puternic. România, lovită de vortexul polar
12 mar. 2023, 09:52
Actualitate
Cod portocaliu și galben de vânt puternic în România
8 mar. 2023, 10:34
Actualitate
Prognoza meteo: Cod galben de vânt puternic, în zona de munte din 11 judeţe
16 sept. 2022, 11:04
Actualitate
Cod galben de fenomene EXTREME. Ploi și vijelii cu grindină în toată țara. Când începe potopul
6 iul. 2022, 10:07
Actualitate
Schimbări radicale de vreme: fenomene EXTREME - vijelii urmate de caniculă sufocantă
13 iun. 2022, 10:13
Actualitate
Alertă meteo. Cod galben de fenomene extreme: furtuni cu grindină și vijelii periculoase - cele mai afectate județe: HARTA
4 iun. 2022, 10:41
Actualitate
COD GALBEN de ploi torențiale, vijelii și grindină
2 iun. 2022, 10:42
Actualitate
Meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferică accentuată! Cât durează
26 dec. 2021, 17:07
Actualitate
Cod galben de polei
30 iul. 2021, 10:44
Actualitate
România este împărțită, în continuare, între căldură și vijelii - HARTA extremelor
1 iul. 2021, 12:29
Actualitate
Hidrologii au emis noi avertizări COD GALBEN și COD PORTOCALIU de inundații pe mai multe râuri din țară, valabile până săptămâna viitoare
19 iun. 2021, 11:01
Actualitate
O nouă avertizare meteo: cod galben și portocaliu de vreme rea, ploi și furtuni puternice
1 iun. 2021, 10:29
Actualitate
Meteorologii au emis noi avertizări Cod Galben şi Cod Portocaliu, pentru aproape toată ţara. Ce judeţe sunt afectate
11 feb. 2021, 16:55
Actualitate
Atenție, șoferi! Cod galben de polei!
31 aug. 2020, 11:06
Actualitate
Valul de caniculă se menţine. Ce judeţe sunt afectate
28 aug. 2020, 10:58
Actualitate
Weekend canicular în majoritatea regiunilor ţării
11 aug. 2020, 11:25
Actualitate
COD GALBEN de vreme severă!
14 ian. 2019, 09:08
Actualitate
Cod galben de ninsori. Efectivele ISU Alba pregătite să intervină