Tag: bolnavi
9 feb. 2026, 09:44
Actualitate
Bolnavii de diabet vor scăpa de biletele de trimitere
4 iul. 2025, 23:02
Politica
PACIENȚI LĂSAȚI ORE ÎN ȘIR ÎN SOARE, ÎN FAȚA DGASPC MEHEDINȚI. MINISTRUL MUNCII A DECLANȘAT CELULĂ DE CRIZĂ
12 apr. 2024, 09:03
Actualitate
Servicii medicale decontate pentru bolnavii de cancer neasigurați
16 mai 2023, 08:40
Actualitate
Zeci de pacienți, arși de vii în incendiile din spitale, niciun vinovat - Cronica anchetelor nefinalizate
4 apr. 2023, 09:33
Actualitate
Un test de sânge i-ar putea scuti pe bolnavii de cancer de chimioterapie
6 mar. 2023, 10:38
Actualitate
Amenzi uriașe pentru spitalele de stat care nu respectă programul de vizite şi informarea familiilor despre starea pacientului
11 iul. 2022, 10:18
Actualitate
CRIZĂ de medicamente în România. Bolnavii cronici și copiii, afectați de LIPSA din farmacii
27 ian. 2022, 09:29
Actualitate
Octavian Jurma, avertisment sumbru: "E foarte probabil ca bolnavii să blocheze secțiile ATI"
13 dec. 2021, 08:23
Actualitate
O imagine cât o mie de cuvinte: Tratamentul pentru o singură zi la Terapie intensivă a unui bolnav de Covid-19! Imagini CUTREMURĂTOARE