biciclete
17 mai 2021, 12:31
Actualitate
Hoț de biciclete, reținut
12 ian. 2021, 14:47
Actualitate
Hoți de biciclete, prinși de polițiști
18 sept. 2020, 12:48
Social
Doi minori care au furat două biciclete din Sebeș au fost identificați de polițiști
11 oct. 2019, 13:01
Actualitate
4 tineri din Cugir au furat 13 biciclete
9 sept. 2019, 14:02
Actualitate
Hoțul unei biciclete prins de polițiștii din Sebeș
24 iun. 2019, 15:06
Actualitate
Doi puști au furat biciclete și au încercat să le vânda online
30 ian. 2019, 11:47
Actualitate
Bărbat din Ighiu cercetat pentru furtul unei biciclete