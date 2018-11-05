Caută articole
Articole cu eticheta "batut"
6 apr. 2022, 12:16
Actualitate
Dispută conjugală sfârșită cu bătaie
23 oct. 2019, 12:10
Actualitate
Doi bărbați s-au bătut pe o stradă din Alba Iulia
22 oct. 2019, 11:52
Actualitate
Un bărbat din Ocna Mureș și-a agresat soția
21 oct. 2019, 12:15
Actualitate
Un bărbat din Ciugud și-a bătut mama
9 sept. 2019, 14:26
Actualitate
Un tânăr și-a agresat concubina și pe sora acesteia
27 aug. 2019, 11:18
Actualitate
Scandal într-un local public din Cugir
31 iul. 2019, 12:44
Actualitate
Bărbat din Sălciua reținut după ce a bătut un consătean până l-a băgat în spital
30 iul. 2019, 13:16
Actualitate
Bărbat din Stremț reținut după ce și-a agresat fiicele minore
12 iun. 2019, 12:34
Actualitate
Tânăr cercetat pentru că și-a agresat mama
24 mai 2019, 12:52
Actualitate
Bărbat reținut pentru că şi-a agresat concubina
21 mai 2019, 12:49
Actualitate
Bărbat din Ciugud reținut după ce a bătut un albaiulian până l-a băgat în spital
20 feb. 2019, 15:00
Actualitate
3 bărbaţi s-au bătut pe o stradă din Blaj
14 feb. 2019, 14:30
Actualitate
Tânăr bătut într-o staţie de autobuz din Alba Iulia
1 feb. 2019, 12:25
Actualitate
Un tânăr din Berghin și-a bătut tatăl vitreg
31 ian. 2019, 11:43
Actualitate
Bărbat din Alba Iulia reţinut pentru violenţă în familie
29 ian. 2019, 12:15
Actualitate
Tânăr din Cugir reţinut pentru lovire
12 dec. 2018, 11:46
Actualitate
Un bărbat din comuna Lupşa şi-a bătut tatăl
5 nov. 2018, 13:19
Actualitate
A bătut un consătean până l-a băgat în spital