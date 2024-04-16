Caută articole
bacalaureat 2024
4 iul. 2024, 07:17
Actualitate
Bacalaureat 2024. Proba la alegere a profilului şi specializării
2 iul. 2024, 08:12
Actualitate
Bacalaureat 2024. Absolvenții de liceu susțin astăzi proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie
1 iul. 2024, 08:03
Actualitate
Prima probă scrisă de la Bacalaureat 2024: Elevii încep astăzi examenul cu Limba și Literatura Română
18 iun. 2024, 12:18
Actualitate
Importanța probelor de competență la examenul de Bacalaureat 2024
16 apr. 2024, 08:15
Actualitate
Ministrul Educaţiei spune că subiectele la Bacalaureat nu vor fi adaptate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale / Deca: Acei elevii cu tulburări din spectrul autist au o capacitate intelectuală sporită