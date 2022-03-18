Caută articole
Articole cu eticheta "armistitiu"
24 iun. 2025, 10:42
Actualitate
NETANYAHU CONFIRMĂ ARMISTIȚIUL CU IRANUL
24 iun. 2025, 08:13
Actualitate
TRUMP ANUNȚĂ UN ARMISTIȚIU ÎNTRE ISRAEL ȘI IRAN
2 iun. 2025, 09:42
Actualitate
UCRAINA ȘI RUSIA REIAU NEGOCIERILE LA ISTANBUL PENTRU UN POSIBIL ARMISTIȚIU
31 mai 2025, 08:58
Actualitate
ISRAEL AVERTIZEAZĂ HAMAS: ”ACCEPTAȚI ARMISTIȚIUL SAU VEȚI FI DISTRUȘI”
8 mai 2025, 08:07
Actualitate
ARMISTIȚIUL DE 72 DE ORE ORDONAT DE PUTIN A INTRAT ÎN VIGOARE
3 mai 2025, 16:04
Actualitate
ZELENSKI REFUZĂ ARMISTIȚIUL PROPUS DE PUTIN PENTRU PARADA DE ”ZIUA VICTORIEI”. KIEVUL NU POATE GARANTA ”SIGURANȚA” LIDERILOR INVITAȚI LA MOSCOVA
25 mar. 2025, 18:30
Actualitate
UCRAINA CONFIRMĂ ACORDUL DIN MAREA NEAGRĂ, DAR LANSEAZĂ AVERTISMENTE LA ADRESA RUSIEI
18 mar. 2025, 21:34
Actualitate
VLADIMIR PUTIN ACCEPTĂ ARMISTIȚIUL DE 30 DE ZILE PROPUS DE DONALD TRUMP. RUSIA ȘI UCRAINA SUSPENDĂ ATACURILE ASUPRA INFRASTRUCTURII ENERGETICE
13 mar. 2025, 21:02
Actualitate
TRUMP: „DECLARAȚIA LUI PUTIN DESPRE ARMISTIȚIU ESTE PROMIȚĂTOARE, DAR NU COMPLETĂ”
18 mar. 2022, 07:24
Actualitate
Ucraina cere ca Turcia și Germania să fie „garanții” pentru încetarea războiului - CONDIȚIILE puse lui Putin