alegeri locale
Tag: alegeri locale
Toate etichetele
Articole cu eticheta "alegeri locale"
22 nov. 2025, 09:24
Actualitate
A început campania electorală pentru Primăria Capitalei
31 oct. 2025, 13:19
Politica
AU FOST ADOPTATE ULTIMELE DETALII PENTRU ALEGERILE DIN 7 DECEMBRIE
9 iun. 2024, 08:57
Actualitate
Alegeri 2024. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00
8 iun. 2024, 09:05
Actualitate
Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare s-a încheiat
5 iun. 2024, 09:13
Actualitate
Tot ce trebuie să știi despre alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie: GHIDUL ALEGĂTORULUI
16 mai 2024, 17:22
Actualitate
George Simion: “Îndemn românii din Diaspora să vină acasă pe 9 iunie, să voteze!”
19 mar. 2024, 10:39
Politica
Şedinţe cruciale la filialele din Capitală ale PNL şi PSD pentru validarea propunerilor de candidaţi comuni pe Bucureşti
12 mar. 2024, 08:32
Politica
Guvernul a adoptat calendarul alegerilor europarlamentare și locale din 9 iunie. Când începe campania electorală
17 feb. 2024, 12:16
Politica
Controverse uriașe în jurul candidaturii Gabrielei Firea la Primăria Municipiului București
30 sept. 2022, 08:52
Politica
Zeci de orașe nu au primari. De ce nu organizează guvernul alegeri - Culisele Statului Paralel
27 iun. 2021, 09:55
Actualitate
Alegeri locale parțiale în 36 de localități
13 mai 2021, 11:25
Actualitate
Pe 16 mai începe campania electorală în 33 de localități! Vezi care sunt acestea
28 sept. 2020, 10:57
Actualitate
Rezultate parțiale alegeri locale 2020. BEC anunță primele date
28 sept. 2020, 10:06
Politica
Ion Dumitrel (PNL) câștigă președinția Consiliului Județean Alba
28 sept. 2020, 09:24
Actualitate
20 de județe câștigate de PSD, 17 de PNL
28 sept. 2020, 09:20
Politica
Ion Dumitrel rămâne președinte CJ Alba
27 sept. 2020, 09:48
Actualitate
Lista candidaților la alegerile locale pe fiecare județ în parte
27 sept. 2020, 09:11
Politica
Alegeri locale 2020, județul Alba, ora 9:00- 4,22% prezență la vot
26 sept. 2020, 13:16
Actualitate
Alegerile locale din 27 septembrie 2020 se vor desfășura cu reguli stricte de distanțare socială
22 sept. 2020, 12:37
Actualitate
Cum se votează duminică 27 septembrie
18 sept. 2020, 20:19
Actualitate
Școlile vor fi închise timp de trei zile, înainte și după alegeri
9 sept. 2020, 20:29
Actualitate
Klaus Iohannis: ”Școala începe pe 14 septembrie în condiții cu totul diferite. Decizia de a deschide școlile, deși nu e ușoară, e corectă și necesară”
16 iul. 2020, 15:13
Actualitate
Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus Iohannis a promulgat legea
26 mai 2020, 21:25
Actualitate
Întâlnirea Iohannis-liderii PNL s-a încheiat. Surse: locale 27 septembrie, parlamentare 6 decembrie, NU SE FAC REMANIERI