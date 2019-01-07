Caută articole
Articole cu eticheta "alcoolemiei"
2 aug. 2019, 11:55
Actualitate
Albaiulian prins conducând sub influența alcoolului
4 feb. 2019, 12:57
Actualitate
7 șoferi din județ s-au ales cu dosare penale
21 ian. 2019, 10:42
Actualitate
Tânăr din Bucerdea Grânoasă prins beat la volan
7 ian. 2019, 14:37
Actualitate
Un șofer din județul Mureș a intrat într-un gard
7 ian. 2019, 14:27
Actualitate
Un bărbat a refuzat testarea cu aparatul etilotest