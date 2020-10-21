Caută articole
Articole cu eticheta "aeroport"
2 mar. 2026, 11:44
Actualitate
Momentul în care o dronă iraniană a lovit aeroportul din Dubai
22 feb. 2026, 16:07
Actualitate
Scandal pe Aeroportul Otopeni. O mamă acuză un tratament abuziv
22 feb. 2026, 10:21
Actualitate
CNAB: Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor
22 feb. 2026, 09:36
Actualitate
Iarna a blocat România. Drumuri închise, zeci de camioane în așteptare și haos pe aeroporturi
22 ian. 2026, 20:48
Social
Un nou aeroport în România? Județul Bistrița-Năsăud analizează un proiect de 200 de hectare
19 ian. 2026, 21:42
Social
Haos pe aeroportul din Manchester: zeci de pasageri uitați într-un terminal, avionul a decolat fără ei
15 ian. 2026, 21:48
Social
Alertă pe aeroportul din Barcelona. Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgență după o amenințare cu bombă
19 dec. 2025, 17:10
Social
Grevele de Crăciun dau peste cap traficul aerian în Europa. Pasagerii, avertizați să se informeze înainte de plecare
29 nov. 2025, 11:13
Actualitate
Aeroportul Băneasa ar urma să desfășoare doar zboruri pe timp de zi
4 nov. 2025, 08:44
Actualitate
TRAFIC AERIAN DAT PESTE CAP PE AEROPORTUL DIN CLUJ. DOUĂ ZBORURI AU FOST DEVATE, DUPĂ CE UN AVION A RĂMAS BLOCAT PE PISTĂ. PILOTUL, PRELUAT INCONȘTIENT
3 nov. 2025, 12:11
Actualitate
PRIMUL AEROPORT REGIONAL DIN ȚARĂ COMPLET ECHIPAT PENTRU ATERIZĂRI SIGURE PE TIMP DE CEAȚĂ
19 iul. 2024, 07:56
Actualitate
CUM AU CONTROLAT SERVICIILE CEL MAI MARE AEROPORT DIN ȚARĂ? FLOREA CIOBANU, PIONUL PRINCIPAL AL LUI COLDEA LA OTOPENI
8 iul. 2024, 09:20
Actualitate
Haos pe Aeroportul Otopeni! Mai multe curse ale companiei Tarom au fost anulate
19 mai 2024, 12:05
Actualitate
Haos pe aeroport, zeci de zboruri anulate
28 mai 2023, 10:29
Actualitate
Haos pe aeroporturile din Anglia - Românii, avertizați de MAE: Există perturbări ale controlului de frontieră
26 mai 2023, 09:00
Actualitate
Numărul de pasageri pe aeroporturile Otopeni şi Băneasa, în creştere cu 38% în primele patru luni
23 mai 2023, 08:01
Actualitate
Aproximativ trei tone de bunuri contrafăcute sosite din China, confiscate pe Aeroportul Otopeni
5 ian. 2023, 12:34
Actualitate
Haos pe Aeroportul Otopeni. 113 zboruri cu întârzieri mai mari de 60 minute, în ultima săptămână
22 dec. 2022, 10:56
Actualitate
Aproximativ 80 de zboruri ANULATE, în Spania! HAOS TOTAL pe aeroporturi din cauza grevei piloților Air Nostrum
5 iul. 2022, 08:20
Actualitate
Șeful ANPC intervine pentru românii umiliți în aeroport: „Nici măcar aerul condiționat nu era pornit”
16 mai 2022, 10:57
Actualitate
Aeroporturile europene renunță la masca de protecție
21 oct. 2020, 11:09
Social
Cetățean român condamnat în Alba, depistat în aeroport