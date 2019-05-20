Caută articole
5 apr. 2022, 08:20
Actualitate
Acțiune, la nivel național, pentru siguranța traficului rutier
2 mar. 2021, 11:39
Actualitate
Peste 600 de amenzi şi 26 de permise de conducere reținute în doar două zile
29 nov. 2019, 12:44
Actualitate
Acţiune cu efective suplimentare la Cugir
31 oct. 2019, 11:30
Actualitate
Polițiștii din Alba au confiscat 34 de mc de material lemnos
18 oct. 2019, 13:12
Actualitate
Polițiștii din Sebeș au aplicat peste 100 de amenzi într-o zi
18 oct. 2019, 12:58
Actualitate
Acţiune a Poliţiei Alba la trecerile de cale ferată
17 oct. 2019, 13:50
Actualitate
Acţiune de amploare cu efective suplimentare în Alba Iulia
10 oct. 2019, 13:30
Actualitate
Acțiune organizată de polițiști pe tronsonul Aiud – Miraslău
9 oct. 2019, 14:03
Actualitate
VIDEO: Acțiune pentru folosirea corectă a telefonului mobil în timpul șofatului
27 sept. 2019, 11:38
Actualitate
Acţiune cu efective mărite în Blaj
16 sept. 2019, 12:19
Actualitate
Acţiune cu efective suplimentare în Ocna Mureş şi în localităţile rurale arondate
13 sept. 2019, 11:42
Actualitate
99 de sancțiuni aplicate de polițiștii din Blaj
12 sept. 2019, 11:43
Actualitate
Acțiuni de deratizare și dezinsecție la Alba Iulia
9 sept. 2019, 14:09
Actualitate
Acţiune cu efective mărite la Blaj
6 sept. 2019, 13:43
Actualitate
Acțiuni pentru siguranța cetățenilor din Aiud și Blaj
26 aug. 2019, 14:05
Actualitate
Acţiune cu efective mărite la Cugir
26 aug. 2019, 14:03
Actualitate
Autoturisme cu defecţiuni tehnice, oprite la Aiud
26 aug. 2019, 14:00
Actualitate
Poliţiştii din judeţul Alba au aplicat peste 550 de amenzi săptămâna trecută
20 aug. 2019, 10:49
Actualitate
Rezultatele acțiunii TISPOL SPEED
9 aug. 2019, 14:41
Actualitate
Acţiune de amploare pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice
8 aug. 2019, 13:15
Actualitate
Acţiune de verificare a stării tehnice a autovehiculelor, la Abrud
5 aug. 2019, 14:05
Actualitate
Acțiune de amploare pentru depăşirea limitei legale de viteză
30 iul. 2019, 13:27
Actualitate
Rezultatele acțiunii TRUCK & BUS
25 iul. 2019, 11:36
Actualitate
Acțiune pe raza localităților Crăciunelu de Jos și Bucerdea Grânoasă
24 iul. 2019, 15:36
Actualitate
Acțiune privind activitățile prestate de școlile de șoferi
17 iul. 2019, 14:06
Actualitate
Acțiune de amploare a polițiștilor în Cugir
28 iun. 2019, 12:28
Actualitate
Acţiune de amploare la Alba Iulia
27 iun. 2019, 12:47
Actualitate
Acţiune cu efective suplimentare la Blaj
14 iun. 2019, 12:53
Actualitate
Scutul Pădurii: 78 de controale efectuate în doar două zile
20 mai 2019, 13:28
Actualitate
Rezultatele acţiunii TRUCK&BUS
