Am avut, în cursul zilei de luni, o întâlnire cu reprezentanții companiilor care operează serviciile de salubritate, precum și cu cei ai companiilor care asigură îngrijirea spațiilor verzi. Pornind de la sesizările cetățenilor, primite atât în mod direct cât și expuse pe facebook, am făcut, împreună cu mai mulți agenți din cadrul Poliției Locale, compartimentul mediu, o serie de deplasări în teren, în cartiere precum Tolstoi, Saligny sau Ampoi, unde am constatat mari probleme privind colectarea. Totodată, am mers și în parcurile din Cetate și Centru, pentru a verifica stadiul lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi.