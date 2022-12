Și ziua de 27 decembrie a fost extrem de caldă în țară, cu maxime ce au atins +18 C la Târgoviște, iar 28 decembrie va fi ceva mai rece, însă vremea se va încălzi din nou din data de 30. În prima zi a anului viitor temperaturile vor fi extrem de ridicate și ar putea atinge, conform prognozei ANM, 17 C la Botoșani, +15 la Sibiu și +13 C la București.

28 decembrie Minime între -9 și +3 C Maxime între +2 și +11 C 29 decembrie Minime între -5 și +4 C Maxime între +5 și +12 C 30 decembrie Minime între -2 și +6 Maxime între +5 și +14 C 31 decembrie Noaptea minimele vor fi pozitive în cea mai mare parte a țării, iar ziua vor fi peste 10 grade în multe orașe, cu valori maxime ce vor trece de 14 C. 1 ianuarie 2023 Vremea va fi extrem de caldă față de normal. Minimele nopții vor fi de +2 grade la București, Cluj și Iași, iar la Arad vor fi +5, în timp ce la Constanța vor fi +6 C. Ziua va fi extrem de caldă: +17 C la Botoșani, +15 C la Iași, Sibiu, Constanța și Râmnicu Vâlcea, +14 C la Arad +13 C la București și +11 C la Cluj.