Volei feminin / Vicecampioana Alba Blaj a fost învinsă de Corona Brașov
Alba Blaj a fost învinsă de Corona Brașov / FOTO: Corona Brașov
CSM Corona Brașov a învins Volei Alba Blaj cu 3-2 în Divizia A1 la volei feminin. Vicecampioana României a ajuns la trei înfrângeri consecutive.
CSM Volei Alba-Blaj, vicecampioana României la volei feminin, a suferit o nouă înfrângere în Divizia A1. Echipa din Blaj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de CSM Corona Brașov, cu scorul de 3-2, într-o partidă disputată în etapa a treia a campionatului.
Meciul de sub Tâmpa a fost unul echilibrat, decis în setul al cincilea. Corona Brașov a reușit să profite de avantajul terenului propriu și să obțină două puncte importante în clasament, în timp ce formația din Blaj continuă seria rezultatelor negative.
Corona Brașov a câștigat partida în setul decisiv
Gazdele au început mai bine confruntarea și au câștigat primul set cu 25-19. Volei Alba Blaj a reacționat însă în următoarele două acte, pe care le-a adjudecat clar, cu 25-15 și 25-17, întorcând scorul și preluând conducerea la seturi.
Corona Brașov nu a renunțat la luptă și a revenit în meci. Formația brașoveană a câștigat setul al patrulea cu 25-17, trimițând partida în decisiv.
În setul al cincilea, gazdele au fost mai eficiente și s-au impus cu 15-11, obținând victoria cu 3-2 la seturi.
Rezultatul confirmă dificultățile prin care trece vicecampioana în această perioadă, după ce echipa din Blaj pierduse și confruntarea anterioară din campionat.
Volei Alba Blaj, trei înfrângeri consecutive în toate competițiile
Eșecul de la Brașov reprezintă a doua înfrângere consecutivă pentru CSM Volei Alba-Blaj în Divizia A1. Seria negativă a început după victoria obținută în prima etapă a campionatului, în deplasare, cu CSM Constanța.
Ulterior, formația din Blaj a pierdut Supercupa României în fața echipei CSO Voluntari, apoi a fost învinsă pe teren propriu de Dinamo București, cu 3-0, în etapa a doua a campionatului.
Înfrângerea cu Corona Brașov prelungește astfel seria la trei eșecuri consecutive în toate competițiile. Pentru vicecampioană, următoarele partide vor fi importante în încercarea de a reveni la forma arătată la începutul sezonului.
CSM Lugoj continuă seria victoriilor
Într-o altă partidă din etapa a treia a Diviziei A1, CSM Lugoj a obținut a treia victorie consecutivă în campionat, după ce s-a impus cu 3-0 în fața formației CSU Știința Politehnica, la București.
Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-12 și 25-14. Teodora Isailovic, cu 12 puncte, a fost cea mai bună marcatoare a echipei învingătoare.
Tot în această rundă, CSM Constanța a câștigat în deplasare în fața echipei Rapid București, cu 3-2, după ce fusese condusă cu 2-0 la seturi. Sorina Miclăuș a contribuit cu 23 de puncte pentru învingătoare, iar Jolie Beth Rasmussen a adăugat 21.
Cum arată clasamentul Diviziei A1 după etapa a treia
După primele trei etape, CSO Voluntari ocupa primul loc, cu nouă puncte, urmată de CSM Lugoj, cu opt puncte. CSU Medicina CNUE Târgu Mureș avea cinci puncte, la fel ca CSM Corona Brașov.
CSM Volei Alba-Blaj se afla pe locul al cincilea, cu patru puncte, după victoria din prima etapă și rezultatele înregistrate ulterior.
Pentru vicecampioana României, obiectivul imediat este întreruperea seriei de înfrângeri și recuperarea punctelor pierdute în debutul sezonului. Evoluțiile din următoarele runde vor conta pentru stabilizarea poziției în clasament și menținerea în cursa pentru obiectivele stabilite în campionat.
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