Sorana Cîrstea scrie istorie la US Open. Românca ajunge la cea mai bună clasare din carieră

Sorana Cîrstea va ocupa, începând de luni, locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din cariera sa. Românca și-a asigurat această performanță după parcursul de la US Open, unde a ajuns în optimile de finală.
Sportiva în vârstă de 36 de ani va urca oficial de pe poziția a 17-a pe locul 15 mondial. Performanța este cu atât mai importantă cu cât vechiul său record era poziția 17, atinsă în 2013.
Cîrstea a avut un parcurs foarte bun la New York. În turul al treilea, românca a învins-o pe Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-3, și a ajuns în optimile de finală pentru prima dată după trei ani.
Jessica Pegula i-a influențat clasarea
Cîrstea a fost eliminată în optimi de Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6, însă rezultatul americancei în fazele următoare a avut un rol important în clasamentul româncei.
Pegula a eliminat-o apoi pe Emma Navarro în sferturi, rezultat care a făcut imposibil ca Sorana să mai fie depășită în clasament de o altă jucătoare până la finalul turneului.
Astfel, românca va atinge cel mai înalt loc WTA din carieră după aproape două decenii de la debutul său în turneele de Grand Slam.
Un sezon excelent înaintea retragerii
Performanța de la US Open vine într-un an în care Cîrstea a reușit mai multe rezultate importante. Ea a câștigat un titlu pe teren propriu și a obținut prima victorie din carieră împotriva unei jucătoare clasate pe primul loc mondial, după succesul în fața Arynei Sabalenka la Roma.
Cîrstea anunțase inițial că intenționează să se retragă la finalul sezonului 2026. Parcursul din acest an a făcut însă ca decizia să nu mai fie atât de clară. Românca a lăsat deschisă posibilitatea de a continua în circuit și în 2027, dacă va simți că poate evolua în continuare la un nivel ridicat.
La US Open, Cîrstea și-a încheiat ultima participare la un turneu de Grand Slam după ce a pierdut în fața Jessicăi Pegula. Cel mai bun rezultat al său la New York rămâne sfertul de finală din 2023.