Handbal feminin: CSM București s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor

CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 33-24 (15-7), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în ultimul meci din Grupa B.



''Tigroaicele'' au fost ajutate pentru a încheia pe locul secund şi de victoria obţinută de FTC-Rail Cargo Hungaria în deplasare cu Odense Handbold, 30-28, ambele contracandidate la calificarea directă în sferturi.



CSMB a avut un debut mai dificil de meci, dar după zece minute a preluat controlul şi la pauză avea deja opt goluri avans pe tabelă. Campioana României a câştigat fără emoţii, după ce a avut şi zece goluri avans în partea secundă.



Pentru echipa antrenată de Bojana Popovic au marcat Valeria Maslova 7 goluri, Elizabeth Omoregie 5, Anne Mette Hansen 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Trine Jensen Oestergaard 3, Tatjana Brnovic 3, Crina Elena Pintea 3, Inger Smits 2, Djurdjina Jaukovic 2, Alexandra Szoke 1.



Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 13 intervenţii (36,11%).



Golurile echipei oaspete au fost reuşite de Julie Mathiesen Scaglione 7 goluri, Stine Ruscetta Skogrand 4, Line Mai Norgaard Hougaard 4, Jamina Roberts 3, Emilie Hegh Arntzen 1, Cecilie Hojgaard Brandt 1, Emma Filippa Lindqvist 1, Ane Cecilie Hoegseth 1, Lina Thorstein Luetzhoft 1, Lois Joelle van Vliet 1.



Filippa Idehn a reuşit 6 intervenţii (22,22%), iar Amalie Milling, 4 (25%).



În celelalte meciuri ale grupei, tot sâmbătă, Odense Handbold a pierdut acasă cu FTC-Rail Cargo Hungaria, scor 28-30, Sola HK a trecut de Podravka Koprivnica cu 33-24, iar Krim Otp Group Mercator Ljubljana a cedat acasă cu Brest Bretagne Handball, 25-37.



CSM Bucureşti a încheiat grupa cu opt victorii consecutive, care au dus-o în cele din urmă în primele două echipe.



Clasament final

1. Brest Bretagne Handball 22 puncte

2. CSM Bucureşti 20 (avantaj în meciurile directe)

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 20

3. Odense Handbold 19

5. Ikast Handbold 16

6. Podravka 7

7. Krim Otp Group Mercator 5

8. Sola HK 3



Primele două clasate s-au calificat direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor juca baraje pentru accederea în sferturi.

