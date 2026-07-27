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Fotbal: FCSB a câștigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

Victorie pentru FCSB. Foto: FK Csíkszereda/Facebook

Victorie pentru FCSB. Foto: FK Csíkszereda/Facebook

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Risto Radunovic a deschis scorul (3) cu un șut de la 20 de metri, iar Dennis Politic a marcat celălalt gol al bucureștenilor (16), cu un șut din marginea careului, deviat de Raul Palmeș.

AFK Csikszereda - FC FCSB 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc
Au marcat: Risto Radunovic (3), Dennis Politic (16).
Arbitru: Viorel Flueran (Craiova); arbitri asistenți: Alexandru Adrian Filip (Constanța), Florin Ionuț Iftode (Galați); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)
Observatori: Cristian Nica (Ploiești) - CCA, Bogdan Buhuș (Bârlad) - LPF
Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanța)

AGERPRES

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