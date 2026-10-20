Doliu în fotbalul. A murit portarul care a adus Unirea Alba Iulia în Divizia A

Publicat 20 oct. 2026, 12:26 Sursă Ziarul Unirea

Fostul portar Florin Cotora, cunoscut pentru cariera la Inter Sibiu și pentru contribuția la promovarea Unirei Alba Iulia în Divizia A, a murit la vârsta de 53 de ani.

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