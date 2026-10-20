Doliu în fotbalul. A murit portarul care a adus Unirea Alba Iulia în Divizia A

Fostul portar Florin Cotora, cunoscut pentru cariera la Inter Sibiu și pentru contribuția la promovarea Unirei Alba Iulia în Divizia A, a murit la vârsta de 53 de ani.
Florin Cotora a decedat joi seara, 19 octombrie 2026, potrivit apropiaților. Fostul fotbalist s-a simțit rău în zilele precedente și a fost internat la secția de reanimare.
Născut pe 12 decembrie 1972, Cotora a început cariera la Inter Sibiu, unde a evoluat atât la categoria de juniori, cât și la cea de seniori. În 2001, s-a transferat la Minaur Zlatna, iar un an mai târziu a ajuns la Apulum Alba Iulia.
La formația din Alba Iulia, portarul a disputat 35 de meciuri în primul eșalon, împărțindu-și locul cu Petre Țurcaș. Numele său este asociat cu prima promovare a clubului în Divizia A, realizată în 2003, și cu cea mai bună clasament din istoria echipei, locul 6 obținut în sezonul 2004.
Un moment de referință din cariera sa a fost meciul dintre Unirea Alba Iulia și Steaua București, disputat în septembrie 2003. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar pe Stadionul „Cetate” au asistat aproximativ 25.000 de spectatori, un record pentru arena respectivă.
În acea partidă, antrenorul echipei gazdă era Viorel Mălușel, decedat în urmă cu trei ani, iar asistenții săi erau Aurel Șunda și Alexandru Pelici. În lotul Unirei au mai jucat Jercălău, Himcinschi, Miclea, Bumb, Bar, Găldean, Iurișniți, Paleacu, Maier, Vasko, Nedelea și T. Moldovan.
Florin Cotora s-a retras din activitate în iulie 2007. După cariera sportivă, a lucrat ca organizator de evenimente, având muzica ca principală pasiune.