CM 2026: Spania învinge Belgia și se califică în semifinale

Fabian Ruiz și Mikel Merino au înscris golurile victoriei.
Mijlocașul Mikel Merino, introdus pe teren pe finalul meciului, a marcat golul victoriei, iar Spania a învins Belgia cu 2-1, vineri, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, calificându-se în semifinale, unde va întâlni Franța, marți, la Dallas.
Campioana Europei a deschis scorul în minutul 30, prin Fabian Ruiz, care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul belgian Thibaut Courtois, după o intervenție spectaculoasă la șutul lui Dani Olmo.
Belgia a restabilit egalitatea în minutul 41, când Charles De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap, fructificând centrarea lui Timothy Castagne și învingându-l pe portarul Unai Simón.
Un moment important al reprizei secunde a fost accidentarea lui Thibaut Courtois, care a fost nevoit să părăsească terenul la jumătatea reprizei și a fost înlocuit de Senne Lammens.
Golul calificării Spaniei a venit în minutul 88. Mikel Merino, introdus în joc cu doar două minute înainte, a profitat de faptul că Lammens nu a reușit să rețină șutul la firul ierbii expediat de Pau Cubarsí și a împins mingea în poartă.
Victoria trimite Spania în penultimul act al Cupei Mondiale, unde va disputa un duel de gală cu Franța pentru un loc în marea finală.
Campioana Europei visează la trofeul Cupei Mondiale
Spania, mult timp lipsită de eficiență, s-a putut baza din nou pe un gol marcat pe final de Mikel Merino pentru a învinge Belgia cu 2-1, vineri, la Los Angeles, și a obține calificarea într-o semifinală foarte așteptată a Cupei Mondiale 2026 împotriva Franței.
Considerate încă de la începutul turneului două dintre marile favorite la câștigarea trofeului, Spania și Franța se vor întâlni marți, la Dallas, pentru un loc în finală, într-un duel care stârnește un interes uriaș în lumea fotbalului.
Dacă francezii au impresionat joi împotriva Marocului, scor 2-0, „La Roja” a avut nevoie de timp pentru a face diferența în fața unei echipe a Belgiei care s-a ridicat la nivelul mizei. La fel ca în turul precedent, când Spania a învins Portugalia cu 1-0, Mikel Merino și-a salvat echipa printr-un gol marcat în ultimele minute.
Spaniolii se califică astfel în semifinalele Cupei Mondiale pentru a doua oară în istorie, după ediția din 2010, când au cucerit titlul mondial. În 1950, Spania participase la grupa finală de patru echipe.
Belgienii pot regreta accidentarea căpitanului Youri Tielemans, indisponibil în ultimul moment, dar mai ales ieșirea de pe teren a portarului Thibaut Courtois, care s-a accidentat în minutul 71.
Greșeala lui Lammens
Șaptesprezece minute mai târziu, înlocuitorul său, Senne Lammens, a comis eroarea decisivă. Portarul a respins greșit un șut de la distanță al lui Pau Cubarsí, iar mingea a ajuns la Mikel Merino, care a înscris în minutul 88. A fost un deznodământ dur pentru goalkeeperul de 24 de ani, aflat abia la a treia selecție, după un sezon foarte bun la Manchester United.
Din nou solidă în apărare, Spania a primit totuși primul gol al turneului, la prima acțiune cu adevărat periculoasă a Belgiei. Charles De Ketelaere a reluat cu capul centrarea lui Timothy Castagne, după ce a câștigat duelul cu Pau Cubarsí, și l-a învins pe Unai Simón în minutul 41.
„Diavolii Roșii” egalau astfel după deschiderea scorului reușită de Fabián Ruiz, care a urmărit bine o minge respinsă incomplet de Courtois în minutul 30. Mijlocașul lui Paris Saint-Germain a profitat de prima sa titularizare de la meciul de debut al Spaniei împotriva Insulelor Capului Verde.
După un început prudent, formația iberică a început să capete încredere și a construit o fază colectivă spectaculoasă în minutul 38, rămasă însă fără rezultat.
Lamine Yamal, care are în continuare un singur gol la această competiție, a fost foarte activ, dar imprecis. A trimis pe lângă poartă în minutele 21, 40 și 52, prea aproape de Courtois în minutul 61 și a fost apoi blocat de mai multe intervenții defensive bune.
Intrările lui Romelu Lukaku și Axel Witsel nu au fost suficiente pentru selecționata pregătită de Rudi Garcia, care a reușit totuși să pună serios în dificultate una dintre favoritele turneului.
Înaintea semifinalei cu Franța, Spania l-a recuperat și pe atacantul Nico Williams, introdus pe final pentru prima dată după accidentarea suferită în partida cu Uruguay.