Un fost interlop din Alba Iulia, cerere de ordin de protecție împotriva fostei partenere, influenceriță pe TikTok

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 09:39

Judecătoria Alba Iulia a respins, pe 30 octombrie 2026, cererea de emitere a unui ordin de protecție formulată de Parchet în favoarea unui bărbat din oraș (N. M.), fost interlop, condamnat penal în trecut, împotriva fostei sale partenere, o influenceriță (V. A.) de pe TikTok.

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