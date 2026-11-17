Un bărbat din Alba a fost condamnat după ce a făcut scandal într-un bar
Foto/Profimedia
Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la un an și o lună de închisoare cu suspendare pentru tulburarea ordinii publice și distrugere, după un incident violent petrecut într-un local din județul Alba în decembrie 2023.
Sentența a fost pronunțată la 13 noiembrie 2026. Inculpatul a fost declarat vinovat de comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzute de art. 371 alin. 2 Cod penal, și de distrugere, prevăzute de art. 253 alin. 1 Cod penal.
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 9 decembrie 2023, în jurul orei 23:50, în localul Gentleman. Conform situației de fapt reținute de instanță, conflictul a apărut pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii între mai multe persoane prezente în incinta barului.
Imaginile de la camerele de supraveghere au arătat că bărbatul l-a împins și l-a lovit cu pumnul în piept pe un alt client. În timpul altercației, inculpatul a lovit cu o sticlă candelabrul aflat în fața barului, provocând distrugerea acestuia.
Reacția martorilor și intervenția autorităților
Incidentul a stârnit teama persoanelor aflate în local. Potrivit declarațiilor martorilor, mai mulți clienți, inclusiv un copil în vârstă de 10 ani, s-au refugiat în toaleta localului pentru a se feri de violență.
Persoanele prezente au efectuat un apel la numărul de urgență 112, solicitând intervenția poliției și a ambulanței. În mesajul transmis operatorilor, situația a fost descrisă drept una foarte periculoasă.
Recunoașterea învinuirii și individualizarea pedepsei
Ajuns în fața instanței, inculpatul a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Acesta a recunoscut integral faptele reținute în sarcina sa, cererea fiind admisă de judecători.
La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de faptul că bărbatul nu avea antecedente penale, a recunoscut faptele și s-a prezentat la chemările organelor judiciare. Au fost evaluate și situația sa socială și profesională, precum și gravitatea concretă a incidentului.
Pedepsele aplicate au fost de un an de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și trei luni de închisoare pentru distrugere. Întrucât infracțiunile au fost săvârșite în concurs formal, pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare finală de un an și o lună de închisoare.
Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, considerând că executarea efectivă în penitenciar nu este necesară. Perioada de supraveghere este de doi ani, timp în care condamnatul va fi monitorizat de Serviciul de Probațiune.
Obligații și despăgubiri
Condamnatul are obligația să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului desemnat și să comunice orice schimbare a locului de muncă. De asemenea, trebuie să furnizeze informații necesare verificării mijloacelor de existență.
În cadrul programului de reintegrare socială, bărbatul va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Locația prestării va fi stabilită de consilierul de probațiune, fie la Primăria comunei Șpring, fie la Primăria comunei Ciugud.
Instanța a atras atenția că nerespectarea obligațiilor sau comiterea unei noi infracțiuni în perioada de supraveghere poate duce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei în regim de detenție.
Pe latura civilă, societatea care administra localul s-a constituit parte civilă și a solicitat despăgubiri în valoare de 13.000 de lei pentru pagubele produse. Judecătoria a respins această cerere ca neîntemeiată, motivând că nu au fost prezentate dovezi concrete privind valoarea prejudiciului, deși administrația localului avea posibilitatea să depună documente justificative.
În plus, inculpatul a fost obligat să achite statului cheltuieli judiciare în valoare de 1.300 de lei, din care 600 de lei aferenți urmăririi penale și 700 de lei pentru camera preliminară și judecată. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
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