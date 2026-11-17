Publicat 17 nov. 2026, 12:27 Sursă Ziarul Unirea

Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la un an și o lună de închisoare cu suspendare pentru tulburarea ordinii publice și distrugere, după un incident violent petrecut într-un local din județul Alba în decembrie 2023.

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