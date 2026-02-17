Social· 1 min citire

Un bărbat a murit după ce a căzut într-un lac artificial din județul Alba. Medicii nu au mai putut face nimic - VIDEO

17 feb. 2026, 11:39
Actualizat: 17 feb. 2026, 11:39
Articol scris de Realitatea de Alba

Lacul artificial are o suprafață de aproximativ un hectar

Pompierii din Sebeș au intervenit marți dimineață, 17 februarie 2026, pentru căutarea unei persoane căzute într-un lac artificial din localitatea Gârbova, județul Alba. Din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului.

Pompierii au scos trupul neînsuflețit din apele reci. Din păcate, nu au mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului de aproximativ 40 de ani.

Bărbat căzut într-un lac artificial din Gârbova

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, la fața locului acționează un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, cu o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autospecială de scafandri cu barcă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Conform autorităților, lacul artificial are o suprafață de aproximativ un hectar și o adâncime estimată la 3–4 metri. Pentru sprijinirea misiunii, au fost suplimentate forțele cu doi scafandri și o autospecială de scafandri din cadrul ISU Sibiu. Intervenția este în desfășurare.

