Șofer reținut în Blaj cu o alcoolemie aproape de comă

Polițiștii din Alba au reținut un șofer de 59 de ani, surprins în trafic cu o alcoolemie de 3,08 g/l. Bărbatul a refuzat testarea cu etilotestul, iar probele de sânge au confirmat valori extrem de ridicate.
Un bărbat de 59 de ani, din municipiul Blaj, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii rutieri, în urma unui control efectuat pe strada Eroilor. Incidentul s-a produs în seara zilei de 28 octombrie 2026, când autoturismul condus de suspect a fost oprit pentru verificări.
Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, bărbatului i s-a solicitat inițial testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat să depună proba. Pentru stabilirea alcoolemiei reale, șoferul a fost transportat la Spitalul Municipal Blaj pentru prelevarea de mostre biologice.
Rezultatele analizelor au indicat o concentrație de 3,08 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 2,84 g/l la a doua. Aceste valori depășesc cu mult limitele legale, situându-se în intervalul comii alcoolice.
Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. El va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj în cursul zilei de 30 octombrie 2026, pentru dispunerea măsurilor legale ulterioare.