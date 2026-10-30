Șofer reținut în Blaj cu o alcoolemie aproape de comă

Publicat 30 oct. 2026, 13:27 Sursă Ziarul Unirea

Polițiștii din Alba au reținut un șofer de 59 de ani, surprins în trafic cu o alcoolemie de 3,08 g/l. Bărbatul a refuzat testarea cu etilotestul, iar probele de sânge au confirmat valori extrem de ridicate.

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