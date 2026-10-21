Șase persoane reținute într-un dosar privind comerțul ilegal cu țigarete. Peste 44 de percheziții în șase județe și în București

Polițiștii au confiscat peste 113.000 de țigarete fără timbru fiscal, sute de mii de lei și euro, precum și peste 100 de telefoane și dispozitive electronice.
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 76 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar privind deținerea și comercializarea ilegală de țigarete, în urma unei ample acțiuni desfășurate de polițiștii din Sibiu în mai multe județe și în Capitală.
La data de 20 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, au pus în executare 44 de mandate de percheziție domiciliară în județele Sibiu, Argeș, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și în municipiul București.
Totodată, anchetatorii au pus în executare 32 de mandate de aducere.
Peste 113.000 de țigarete și sume importante de bani, ridicate de anchetatori
În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit 113.760 de țigarete fără timbru fiscal. De asemenea, au fost găsite și ridicate 211.960 de lei și 7.600 de euro.
Anchetatorii au indisponibilizat și 123 de telefoane mobile și alte dispozitive electronice, care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.
Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 282.700 de lei.
În urma administrării probatoriului, șase persoane cu vârste între 31 și 76 de ani au fost reținute pentru 24 de ore. Cercetările vizează infracțiuni prevăzute de legislația privind regimul produselor accizabile, în legătură cu deținerea și comercializarea ilegală de țigarete.
La acțiune au participat polițiști și structuri de intervenție din București și din județele Argeș, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și efective ale Jandarmeriei.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.
Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.