Rămășițele unei femei de 68 de ani, găsite într-un apartament din Ploiești. Ar fi murit în urmă cu patru ani

O descoperire șocantă a fost făcută în Ploiești

O descoperire șocantă a fost făcută în Ploiești, unde autoritățile au găsit rămășițele unei femei de 68 de ani în apartamentul său. Vecinii spun că nu au mai văzut-o pe femeie din perioada pandemiei.

Alerta a fost dată de unul dintre copiii femeii. Pompierii au intervenit și au spart ușa apartamentului aflat la etajul al doilea, unde au descoperit un schelet uman.

Administratorul blocului susține că femeia suferea de cancer și nu a mai fost văzută de aproximativ patru-cinci ani, deci din perioada pandemiei. Atunci se spunea că este bolnavă și că ar fi fost internată într-un centru de îngrijiri paliative.

Primele indicii ale anchetatorilor arată că femeia ar fi murit în urmă cu aproximativ patru ani, fără ca vecinii sau rudele să știe ce s-a întâmplat. Trupul acesteia a rămas în apartament tot acest timp.

Rămășițele au fost ridicate de reprezentanții Serviciul de Medicină Legală, urmând ca autopsia să stabilească oficial cauza decesului.

Cercetările continuă pentru a clarifica împrejurările în care a murit femeia.