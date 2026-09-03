Putin face un pas spre negocieri cu Ucraina. „Există o șansă”, dar pune o condiție

Vladimir Putin a admis joi că există posibilitatea unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, într-un nou mesaj privind negocierile de pace.
Președintele rus a spus că mai multe state, inclusiv Statele Unite și China, sunt pregătite să sprijine un acord, dar a subliniat că soluția trebuie stabilită în primul rând de Rusia și Ucraina.
Putin admite că există o șansă pentru pace
Liderul de la Kremlin a vorbit despre posibilitatea unui acord în cadrul unui forum economic desfășurat în Extremul Orient rus.
Putin a recunoscut că există o oportunitate pentru încheierea conflictului, după ce a evidențiat sprijinul pe care mai multe țări sunt dispuse să îl ofere pentru un eventual acord.
„Există o șansă? În opinia mea, da, există”, a spus Putin. Președintele rus a precizat însă că decizia finală trebuie să aparțină celor două state implicate direct în război.
Condiția pusă de liderul de la Kremlin
Putin a transmis că orice soluție trebuie negociată direct între Rusia și Ucraina, chiar dacă alte state pot contribui la procesul diplomatic. „În cele din urmă, problema trebuie rezolvată de țările implicate în conflict – Rusia și Ucraina”, a declarat liderul rus.
Mesajul reprezintă o schimbare de nuanță față de declarațiile făcute de Putin cu doar câteva zile înainte, când acesta afirma că Rusia câștigă pe front și respingea negocierile cu actuala conducere ucraineană, pe care o numea „teroristă”.
Kievul vorbește despre o „nouă dinamică”
La Kiev, declarațiile lui Putin au fost primite cu atenție. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a afirmat că este posibil ca eforturile diplomatice să intre într-o nouă etapă.
El a vorbit despre o „nouă dinamică” în negocierile pentru pace și despre reluarea unei faze active a demersurilor politice și diplomatice în mai multe capitale.
Sybiha nu a oferit însă detalii despre eventuale negocieri concrete și a recomandat urmărirea evoluțiilor din perioada următoare.
Negocierile Rusia-Ucraina au ajuns în impas
Rusia și Ucraina au purtat negocieri în acest an, însă discuțiile nu au dus până acum la un acord privind încetarea războiului.
Kievul încearcă să readucă Statele Unite la masa discuțiilor și speră la reluarea contactelor directe în septembrie. Moscova a transmis, la rândul său, că este dispusă să discute, dar insistă asupra propriilor condiții și asupra „realităților de pe teren”.
Războiul continuă în ciuda mesajelor de pace
Declarațiile despre negocieri vin în timp ce luptele continuă, iar Rusia și Ucraina își intensifică atacurile cu drone și rachete.
Putin a criticat recent atacurile ucrainene asupra teritoriului rus și a susținut că acestea complică perspectivele unei soluții diplomatice. În același timp, Ucraina continuă să ceară garanții de securitate și condiții care să împiedice izbucnirea unui nou război.
Prin urmare, mesajul lui Putin nu înseamnă că un acord de pace este iminent. Kremlinul transmite însă că vede în continuare o posibilitate pentru negocieri, cu condiția ca soluția să fie stabilită între Moscova și Kiev.