Protest de amploare, mâine, în întreaga țară împotriva măsurilor lui Bolojan

Românii spun „stop” austerității

A mai rămas o zi până la cel mai mare protest de până acum. Austeritatea impusă de Guvernul Bolojan îi face pe români să iasă în stradă și să își ceară drepturile. Oamenii vor ieși în toate colțurile țării mâine spunând: "Ajunge, așa nu se mai poate!"

Un protest de amploare este anunțat pentru miercuri, începând cu ora 12.00, în Piața Victoriei din București, dar și în numeroase orașe din țară. Participanții contestă măsurile economice și administrative adoptate de Guvernul Bolojan, despre care afirmă că le afectează nivelul de trai.

Potrivit organizatorilor, persoanele care nu pot fi prezente fizic la manifestație intenționează să își oprească activitatea timp de 12 minute, în semn de solidaritate.

Printre motivele invocate se numără înghețarea veniturilor și scumpirile în lanț din mai multe sectoare, aspecte pe care protestatarii le consideră principalele cauze ale nemulțumirilor care îi scot în stradă.

Autoritățile se pregătesc pentru un aflux ridicat de participanți, iar organizatorii anunță că manifestațiile vor continua și în perioada următoare, dacă revendicările nu vor fi luate în considerare.Alexandra Păcuraru, mesaj de forță pentru polul suveranist: "Luptăm până la capăt pentru suveranitate"