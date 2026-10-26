Profesor din Alba condamnat la amendă pentru purtare abuzivă după ce a strâns de gât un elev

Judecătorul Aiud l-a condamnat pe un profesor de engleză din comuna Hopârta la plata unei amenzi de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani.
Sentența pronunțată de Judecătoria Aiud nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cadrul didactic, M. L., în vârstă de 64 de ani, a fost deferit justiției pentru un incident petrecut pe 12 decembrie 2024, în jurul orei 8:45, la Școala Gimnazială din Hopârta.
Procurorii l-au trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, deoarece victima era minoră, se afla în grija profesorului și fapta s-a petrecut în public. Potrivit rechizitoriului citat de Ziarul Unirea, elevul i-a cerut unui coleg să-i pună un cercel, iar profesorul a reacționat aruncând de pe bancă punga de chipsuri a băiatului.
Imaginile camerelor de supraveghere surprind momentul în care profesorul îl prinde pe elev de gât în clasă, apoi îl scoate pe hol, îl ia de guler și îl împinge la perete. În urma faptei, elevul a suferit leziuni (excoriații și echimoze) care au necesitat între 1 și 2 zile de îngrijiri medicale.
Motivarea instanței
Judecătorul a refuzat renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia, considerând că abuzul fizic asupra unui minor este o atitudine care nu poate fi tolerată la un cadru didactic.
Judecătorul a ținut cont de recunoașterea faptei și de regretul manifestat de profesor, care a cerut să fie judecat în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Această opțiune a redus cu o pătrime limitele de pedeapsă.
În plus, instanța a luat în calcul numărul redus de zile de îngrijiri medicale, caracterul izolat al incidentului într-o carieră didactică îndelungată și caracterizările pozitive din partea colegilor. Profesorul a prezentat scuze elevului și mamei acestuia.
Mama băiatului nu a ridicat pretenții pe parte civilă în dosarul penal, iar elevul continuă să urmeze orele de engleză cu același profesor.