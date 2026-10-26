Profesor din Alba condamnat la amendă pentru purtare abuzivă după ce a strâns de gât un elev

Publicat 26 oct. 2026, 14:46 Sursă stiripesurse

Judecătorul Aiud l-a condamnat pe un profesor de engleză din comuna Hopârta la plata unei amenzi de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani.

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