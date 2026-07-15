Poliția de Frontieră avertizează asupra unor conturi care folosesc numele „Cristina Anghel”. Instituția spune că materialele sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale

Publicat 15 iul. 2026, 12:26 Sursă Realitatea.Net

Poliția de Frontieră Română lansează un avertisment pentru cetățeni după apariția în mediul online a unor conturi asociate numelui „Cristina Anghel”, care folosesc imagini și elemente specifice instituției. Reprezentanții autorității subliniază că persoana respectivă nu este polițist de frontieră și nu are nicio legătură oficială cu instituția.

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