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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, pilotul de drift care și-a descoperit pasiunea la 10 ani
Publicat26 oct. 2026, 10:48
Actualizat26 oct. 2026, 10:49
Claudiu Adam, pilot de drift, este invitat în premieră la Realitatea Plus, în cadrul podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS. Acesta vorbește despre începuturile sale în lumea motorsportului și despre momentul în care a descoperit pasiunea pentru drift.
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