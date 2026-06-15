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Orașul din România care a cucerit-o pe Nadia Comăneci: „Aici se întâmplă lucruri”
Nadia Comăneci
Nadia Comăneci a fost una dintre prezențele speciale ale weekendului la Cluj-Napoca, unde au avut loc două dintre cele mai importante evenimente culturale și sportive din România: TIFF și Sports Festival. Revenită în oraș după mai mulți ani, fosta mare campioană a vorbit cu admirație despre dezvoltarea comunității locale și despre investițiile făcute în educație și sport.
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