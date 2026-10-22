Femeie de 68 de ani din Blaj, păcălită să dea peste 250.000 de lei pentru „investiții la bursă”. Un bărbat din Bacău, reținut

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 14:05

Polițiștii din Alba au reținut un bărbat din Bacău, bănuit că ar fi păcălit o femeie de 68 de ani din Blaj să-i dea peste 250.000 de lei. El i-ar fi promis că o ajută să câștige bani din investiții la bursă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi băgat apoi banii într-un ATM de criptomonede.

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