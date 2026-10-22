Femeie de 68 de ani din Blaj, păcălită să dea peste 250.000 de lei pentru „investiții la bursă”. Un bărbat din Bacău, reținut

Polițiștii din Alba au reținut un bărbat din Bacău, bănuit că ar fi păcălit o femeie de 68 de ani din Blaj să-i dea peste 250.000 de lei. El i-ar fi promis că o ajută să câștige bani din investiții la bursă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi băgat apoi banii într-un ATM de criptomonede.
Femeia ar fi fost indusă în eroare inclusiv prin prezentarea unor documente și fotografii create cu ajutorul inteligenței artificiale.
Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 52 de ani, din municipiul Bacău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciunea.
'Bărbatul a fost depistat în flagrant delict, ieri, 21 octombrie, de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Blaj, în momentul în care s-ar fi deplasat în municipiului Blaj, pentru a ridica o sumă de bani de la o femeie, de 68 de ani, din municipiul Blaj, pe care, ulterior, ar fi urmat să o introducă într-un ATM dedicat achiziționării de criptomonede, într-un portofel electronic indicat de persoane necunoscute', se menționează în comunicat.
IPJ Alba precizează că, din cercetările efectuate, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, a reieșit că, la data de 4 septembrie, sub pretextul că o vor ajuta să obțină venituri din investiții la bursă, femeia ar fi fost determinată să îi transfere bărbatului, în contul personal, 46.600 de lei, pe care acesta, ulterior, ar fi introdus-o într-un ATM dedicat achiziționării criptomonedelor.
De asemenea, în perioada 26 septembrie - 13 octombrie, bărbatul s-ar fi deplasat în municipiul Blaj și ar fi ridicat de la femeie suma de 207.000 lei, pe care ar fi introdus-o într-un ATM dedicat achiziționării criptomonedelor, iar, pentru fiecare operațiune efectuată, acestuia i-ar fi revenit 3.000 de lei.
Cercetările efectuate au relevat faptul că femeia ar fi fost indusă în eroare, încrederea acesteia fiind câștigată prin prezentarea unor documente și fotografii create cu ajutorul inteligenței artificiale.
Față de băcăuan, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciune.
În vederea identificării tuturor persoanelor și recuperării prejudiciului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea.